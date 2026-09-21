Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-WT белый эко.кожа крестов. сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695342
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х58х32
Вес, кг.
18
Описание товара Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-WT белый эко.кожа крестов. сталь
Кресло Cactus с вибромассажем выполнено в стильном белом цвете из высококачественной экокожи, что придает ему элегантный вид и долговечность. Массажная функция помогает расслабиться и снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Кресло оборудовано стальной крестовиной, что обеспечивает дополнительную прочность и стабильность.
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Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Кресло Cactus с вибромассажем выполнено в стильном белом цвете из высококачественной экокожи, что придает ему элегантный вид и долговечность. Массажная функция помогает расслабиться и снять напряжение после тяжелого рабочего дня. Кресло оборудовано стальной крестовиной, что обеспечивает дополнительную прочность и стабильность.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Кресло Cactus с вибромассажем CS-CHR-OC02M-WT белый эко.кожа крестов. сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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