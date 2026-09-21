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Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый

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Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 4
Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695340
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х26
Вес, кг.
11.3

Описание товара Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый

Кресло Cactus CS-WMC333-RD предлагает комфорт и стиль для вашего рабочего места. Темно-красное сиденье и спинка из сетки и ткани обеспечивают мягкость и вентиляцию, а крестовина из пластика гарантирует прочность и долговечность конструкции.

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Cactus CS-WMC333-RD предлагает комфорт и стиль для вашего рабочего места. Темно-красное сиденье и спинка из сетки и ткани обеспечивают мягкость и вентиляцию, а крестовина из пластика гарантирует прочность и долговечность конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus CS-WMC333-RD темно-красный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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