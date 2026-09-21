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Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый

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Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 4
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 5
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 6
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 7
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 8
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 9
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 10
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 11
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 12
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 13
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 14
Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Цвет
серый
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 5
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 6
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 7
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 8
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 9
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 10
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 11
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 12
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 13
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 14
  • Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695336
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
да
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х58х28
Вес, кг.
11.2

Описание товара Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый

Серое компьютерное кресло Cactus CS-WMC212-GY с механизмом качания «топ-ган» работает по принципу кресла-качалки с подголовником и регулировкой высоты сидения. Функция регулировки жесткости качания помогает менять положение тела, раскачиваться в кресле и настраивать силу сопротивления спинки. Так мышцы спины и межпозвоночные диски получают меньше нагрузки и расслабляются даже при длительном сидении за компьютером. Обивка офисного кресла Cactus CS-WMC212-GY сделана из сетки и ткани, а наполнитель – из высокоплотной пены, которая выдерживает до 100 кг без деформации и потери упругости. Дополнительно у кресла предусмотрены колесики и пластиковые подлокотники с откидным механизмом.



Теги товара: тканевые, сетчатые, серые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
да
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Цвет
серый
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Страна производитель
Китай
Описание
Серое компьютерное кресло Cactus CS-WMC212-GY с механизмом качания «топ-ган» работает по принципу кресла-качалки с подголовником и регулировкой высоты сидения. Функция регулировки жесткости качания помогает менять положение тела, раскачиваться в кресле и настраивать силу сопротивления спинки. Так мышцы спины и межпозвоночные диски получают меньше нагрузки и расслабляются даже при длительном сидении за компьютером. Обивка офисного кресла Cactus CS-WMC212-GY сделана из сетки и ткани, а наполнитель – из высокоплотной пены, которая выдерживает до 100 кг без деформации и потери упругости. Дополнительно у кресла предусмотрены колесики и пластиковые подлокотники с откидным механизмом.


Теги товара: тканевые, сетчатые, серые
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Отзывы


Кресло Cactus CS-WMC212-GY белый/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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