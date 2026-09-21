Кресло Cactus CS-MC555-BK черный сетка с подголов. крестов. пластик пластик черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х67х37
Вес, кг.
21
Описание товара Кресло Cactus CS-MC555-BK черный сетка с подголов. крестов. пластик пластик черный
Кресло CACTUS CS-MC555-BK обеспечивает максимальный комфорт для любого пользователя. Регулировка высоты, механизм качания с блокировкой положения, регулируемые в 3-х плоскостях подлокотники - набор функционала для тех, кто проводит много времени за рабочим столом. Помимо функционала, модель CS-MC555-BK обладает привлекательным внешним видом. Сетчатая ткань с узором в лаконичном цвете будет уместна в любом помещении с дизайнерским решением.
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Теги товара: на колесиках, тканевые
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кресло CACTUS CS-MC555-BK обеспечивает максимальный комфорт для любого пользователя. Регулировка высоты, механизм качания с блокировкой положения, регулируемые в 3-х плоскостях подлокотники - набор функционала для тех, кто проводит много времени за рабочим столом. Помимо функционала, модель CS-MC555-BK обладает привлекательным внешним видом. Сетчатая ткань с узором в лаконичном цвете будет уместна в любом помещении с дизайнерским решением.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло Cactus CS-MC555-BK черный сетка с подголов. крестов. пластик пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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