Top.Mail.Ru
Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 1
Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 2
Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 3
Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 4
Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 1
  • Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 2
  • Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 3
  • Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 4
  • Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695317
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х26
Вес, кг.
11.3

Описание товара Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный

Кресло Cactus CS-MC333-BKRD предназначено для офисной работы. За счет прочного каркаса прослужит долгое время. Легко чистится, поэтому не требует сложного ухода. Благодаря современному дизайну впишется в любой интерьер.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
черный/синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Cactus CS-MC333-BKRD предназначено для офисной работы. За счет прочного каркаса прослужит долгое время. Легко чистится, поэтому не требует сложного ухода. Благодаря современному дизайну впишется в любой интерьер.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus CS-MC333-BKRD черный сиденье темно-красный сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...