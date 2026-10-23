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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 7
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695309
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач
2 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, АКБ, зарядное ус-во, бита, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
20
Длина, м
20.5
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х8
Вес, кг.
1.34

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE + 1х1.5Ah используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, АКБ, зарядное ус-во, бита, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
28
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
20
Длина, м
20.5
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE + 1х1.5Ah используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger 20V ONE +, 20В, 1x1.5Ач - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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