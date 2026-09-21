Кресло Cactus CS-MC313-BKGY черный/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Cactus CS-MC313-BKGY черный/серый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный
Кресло CACTUS CS-MC313-BKGY впишется в интерьер современного офиса. Элегантная пластиковая крестовина придает модели законченный вид, удобная форма спинки обеспечит комфорт для сотрудника. Классическая серая обивка выполнена из прочной ткани. Сетка на спинке кресла, благодаря наличию пластиковой части в области поясницы, не растянется. Ткань на сиденье долговечна и проверена многолетним опытом использования в производстве офисной мебели. Благодаря простому механизму качания в кресле CS-MC313-BKGY можно откинутся назад, снять напряжение с позвоночника и расслабится. Регулировка высоты поможет настроить оптимальное положение для работы.
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Теги товара: на колесиках, тканевые, серые
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, серые
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