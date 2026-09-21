Кресло Cactus CS-MC222-BKGN черный сиденье салатовый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/салатовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х26
Вес, кг.
11
Описание товара Кресло Cactus CS-MC222-BKGN черный сиденье салатовый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный
Кресло Cactus CS-MC222-BKGN представляет собой сочетание комфорта и стиля. Оно выполнено в черном цвете с салатовым сиденьем, что придает ему современный и модный вид.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
черный/салатовый
Страна производитель
Китай
Кресло Cactus CS-MC222-BKGN представляет собой сочетание комфорта и стиля. Оно выполнено в черном цвете с салатовым сиденьем, что придает ему современный и модный вид.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло Cactus CS-MC222-BKGN черный сиденье салатовый сетка/ткань низк.спин. крестов. пластик пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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