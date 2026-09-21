Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб.
В наличии
Код товара: 695273
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15 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый/салатовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х59х28
Вес, кг.
11.5
Описание товара Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый
Кресло CACTUS CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый пластик серый 2026555 - решение для работы в офисе и дома. Сетчатый материал спинки позволяет креслу дышать, изогнутая форма обеспечивает поддержку спины, а подголовник и механизм качания дают возможность пользователю откинуть спинку кресла и отдохнуть. Стильный дизайн поясничной области подчёркивает обивку кресла, придавая ему утончённость, а также добавит акцент в современный интерьер.
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Теги товара: на колесиках, тканевые
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый/салатовый
Страна производитель
Китай
Кресло CACTUS CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый пластик серый 2026555 - решение для работы в офисе и дома. Сетчатый материал спинки позволяет креслу дышать, изогнутая форма обеспечивает поддержку спины, а подголовник и механизм качания дают возможность пользователю откинуть спинку кресла и отдохнуть. Стильный дизайн поясничной области подчёркивает обивку кресла, придавая ему утончённость, а также добавит акцент в современный интерьер.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань с подголов. крестов. пластик пластик серый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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