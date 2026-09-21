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Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый купить с доставкой в Москве
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Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый

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Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 1
Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 2
Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 3
Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 1
  • Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 2
  • Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 3
  • Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695270
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х60х29
Вес, кг.
11

Описание товара Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый

Кресло CACTUS CS-GMC505-GY – это удобное и эргономичное офисное кресло с сетчатой спинкой и стильным дизайном. Оснащено отдельной от сиденья высокой спинкой, которая обеспечивает поддержку позвоночника.

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло CACTUS CS-GMC505-GY – это удобное и эргономичное офисное кресло с сетчатой спинкой и стильным дизайном. Оснащено отдельной от сиденья высокой спинкой, которая обеспечивает поддержку позвоночника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus CS-GMC505-GY серый сиденье серый сетка/ткань крестов. пластик пластик серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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