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Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный купить с доставкой в Москве
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Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный

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Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 1
Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 2
Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 3
Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 4
Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 5
Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 1
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 2
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 3
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 4
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 5
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695268
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х62х34
Вес, кг.
24.9

Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный

Кресло CACTUS CS-CHR-MC04-BBK черный крестовина сталь 2002014 выделяется на фоне других кресел благодаря съёмному чехлу спинки. Сетчатая ткань спинки сохраняет баланс между упругостью и жесткостью, идеально выступая в роли надежной поддержки спины. Сиденье кресла обито устойчивой к истиранию тканью, она выдерживает высокие нагрузки даже при активной эксплуатации. Модель CS-CHR-MC04-BBK оснащена подлокотниками, которые регулируются по высоте, а также поворачиваются в стороны. Благодаря 2D регулировкам подлокотников, можно настроить кресло под себя и снизить нагрузку на предплечья.

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-CHR-MC04-BBK черный крестов. сталь пластик черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло CACTUS CS-CHR-MC04-BBK черный крестовина сталь 2002014 выделяется на фоне других кресел благодаря съёмному чехлу спинки. Сетчатая ткань спинки сохраняет баланс между упругостью и жесткостью, идеально выступая в роли надежной поддержки спины. Сиденье кресла обито устойчивой к истиранию тканью, она выдерживает высокие нагрузки даже при активной эксплуатации. Модель CS-CHR-MC04-BBK оснащена подлокотниками, которые регулируются по высоте, а также поворачиваются в стороны. Благодаря 2D регулировкам подлокотников, можно настроить кресло под себя и снизить нагрузку на предплечья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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