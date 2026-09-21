Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый
Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY - это современное и функциональное решение для вашего рабочего места. Кресло выполнено в стильном сером и белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Каркас кресла изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность. Обивка кресла выполнена из сетки и эко-кожи, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Материал обивки приятен на ощупь и легко чистится от загрязнений. Кресло оснащено подлокотниками и поясничным упором, что обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку спины во время работы. Подлокотники регулируются по высоте, что позволяет настроить их под индивидуальные предпочтения пользователя. Выбирая кресло Cactus CS-CHR-MC02GY, вы получаете не только стильный и функциональный предмет мебели, но и комфорт и поддержку для вашей спины на протяжении всего рабочего дня.
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Теги товара: на колесиках
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Теги товара: на колесиках
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