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Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый

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Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 1
Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 2
Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 3
Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 4
Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 5
Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 1
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 2
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 3
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 4
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 5
  • Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695266
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
Светло-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х66х42
Вес, кг.
23

Описание товара Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый

Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY - это современное и функциональное решение для вашего рабочего места. Кресло выполнено в стильном сером и белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Каркас кресла изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность. Обивка кресла выполнена из сетки и эко-кожи, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Материал обивки приятен на ощупь и легко чистится от загрязнений. Кресло оснащено подлокотниками и поясничным упором, что обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку спины во время работы. Подлокотники регулируются по высоте, что позволяет настроить их под индивидуальные предпочтения пользователя. Выбирая кресло Cactus CS-CHR-MC02GY, вы получаете не только стильный и функциональный предмет мебели, но и комфорт и поддержку для вашей спины на протяжении всего рабочего дня.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY серый сетка с подголов. крестов. пластик белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
Светло-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Cactus CS-CHR-MC02GY - это современное и функциональное решение для вашего рабочего места. Кресло выполнено в стильном сером и белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Каркас кресла изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность. Обивка кресла выполнена из сетки и эко-кожи, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Материал обивки приятен на ощупь и легко чистится от загрязнений. Кресло оснащено подлокотниками и поясничным упором, что обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку спины во время работы. Подлокотники регулируются по высоте, что позволяет настроить их под индивидуальные предпочтения пользователя. Выбирая кресло Cactus CS-CHR-MC02GY, вы получаете не только стильный и функциональный предмет мебели, но и комфорт и поддержку для вашей спины на протяжении всего рабочего дня.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
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Отзывы


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