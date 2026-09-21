Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric горчичный Velvet 73 крестов. металл хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695265
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
горчичный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х66х38
Вес, кг.
17.8
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric горчичный Velvet 73 крестов. металл хром
Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL – это высококачественное эргономичное решение, обеспечивающее комфорт и эффективность работы для топ-менеджеров и руководителей. Данное кресло сочетает в себе передовые конструктивные решения, превосходные материалы и современный стильный дизайн.
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Теги товара: на колесиках, тканевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
горчичный
Страна производитель
Китай
Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL – это высококачественное эргономичное решение, обеспечивающее комфорт и эффективность работы для топ-менеджеров и руководителей. Данное кресло сочетает в себе передовые конструктивные решения, превосходные материалы и современный стильный дизайн.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric горчичный Velvet 73 крестов. металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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