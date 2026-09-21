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Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый

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Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 1
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 2
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 3
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 4
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 5
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 6
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 7
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 8
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 9
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
80
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 1
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 2
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 3
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 4
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 5
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 6
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 7
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 8
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 9
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695261
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
80
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х30
Вес, кг.
11

Описание товара Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый

Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.

Отзывы о товаре Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
80
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
розовый
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Страна производитель
Китай
Описание
Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - стоимость товара 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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