Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
80
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695261
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
80
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х30
Вес, кг.
11
Описание товара Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый
Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг
Теги товара: тканевые, без подлокотников
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-W695NLT темно-синий TW-05N TW-10N сетка/ткань...
-
В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость ...
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитКресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитКресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл,...
-
В наличииЦена 7 340 руб.1835 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитКресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пл...
-
В наличииЦена 7 890 руб.1973 руб. в СплитКресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
80
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
розовый
Развернуть
Страна производитель
Китай
Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг
Теги товара: тканевые, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг
Теги товара: тканевые, без подлокотников
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый - стоимость товара 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло детское Cactus CS-CHR-3594PK розовый крестов. пластик белый