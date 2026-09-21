Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный
Игровое кресло отвечает всем потребностям как профессиональных геймеров, так и любителей, благодаря сочетанию комфорта и долговечности. Кресло обеспечивает необходимый уровень комфорта, чтобы наслаждаться долгими игровыми сессиями. Широкое сиденье с бортиками предотвращает скольжение тела даже в расслабленном состоянии. Спинка создана с учетом анатомических особенностей человека и помогает равномерно распределить нагрузку на мышцы спины и шеи. Обивка из новых материалов высокого качества выполнена в стильном дизайне и обеспечивает долговечность и водонепроницаемость. Под обивкой сиденья находится плотный наполнитель, обеспечивающий идеальный комфорт и поддержку. Конструктивно наполнитель придает креслу стильную форму и не деформируется с течением времени.
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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