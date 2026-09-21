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Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный

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Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 1
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 2
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 3
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 4
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 5
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 6
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 7
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 8
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 9
Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 1
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 2
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 3
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 4
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 5
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 6
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 7
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 8
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 9
  • Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695260
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х65х32
Вес, кг.
26

Описание товара Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный

Игровое кресло отвечает всем потребностям как профессиональных геймеров, так и любителей, благодаря сочетанию комфорта и долговечности. Кресло обеспечивает необходимый уровень комфорта, чтобы наслаждаться долгими игровыми сессиями. Широкое сиденье с бортиками предотвращает скольжение тела даже в расслабленном состоянии. Спинка создана с учетом анатомических особенностей человека и помогает равномерно распределить нагрузку на мышцы спины и шеи. Обивка из новых материалов высокого качества выполнена в стильном дизайне и обеспечивает долговечность и водонепроницаемость. Под обивкой сиденья находится плотный наполнитель, обеспечивающий идеальный комфорт и поддержку. Конструктивно наполнитель придает креслу стильную форму и не деформируется с течением времени.

Отзывы о товаре Кресло игровое Cactus с вибромассажем черный эко.кожа с подголов. крестов. черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло отвечает всем потребностям как профессиональных геймеров, так и любителей, благодаря сочетанию комфорта и долговечности. Кресло обеспечивает необходимый уровень комфорта, чтобы наслаждаться долгими игровыми сессиями. Широкое сиденье с бортиками предотвращает скольжение тела даже в расслабленном состоянии. Спинка создана с учетом анатомических особенностей человека и помогает равномерно распределить нагрузку на мышцы спины и шеи. Обивка из новых материалов высокого качества выполнена в стильном дизайне и обеспечивает долговечность и водонепроницаемость. Под обивкой сиденья находится плотный наполнитель, обеспечивающий идеальный комфорт и поддержку. Конструктивно наполнитель придает креслу стильную форму и не деформируется с течением времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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