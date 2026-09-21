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Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый

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Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 1
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 2
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 3
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 4
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 5
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 6
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 7
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 8
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 9
Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 1
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 2
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 3
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 4
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 5
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 6
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 7
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 8
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 9
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695259
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х30
Вес, кг.
11

Описание товара Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый

Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.

Отзывы о товаре Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское Cactus CS-CHR-3594BL голубой крестов. пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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