Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32"-55", черный, SONNEN, 455946
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Характеристики
Описание товара Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 35 кг. VESA 75х75-400х400, 32"-55", черный, SONNEN, 455946
Кронштейн для телевизора представляет собой металлическую конструкцию, которая используется для подвешивания техники. Такие крепления позволяют регулировать расположение устройства, делая его просмотр удобным для каждого из смотрящих. Кронштейн-крепление для ТВ SONNEN оснащен универсальным креплением международного стандарта VESA, которое надежно удержит как экран ТВ, так и монитор компьютера диаметром 32 - 55". Конструкция кронштейна выдерживает нагрузку до 35 кг. За счет широкого диапазона крепежных отверстий и крепкой надежной конструкции, изделие подходит для большинства моделей телевизоров, поддерживающих стандарт крепления VESA.Поворотно-наклонная конструкция кронштейна обладает широкими возможностями регулировки: позволяет наклонять экран на 5° вверх и 15° вниз, поворачивать на 90° вправо и влево, выдвигать от стены на расстояние 60 - 464 мм. Все это поможет Вам подобрать оптимальный угол обзора для вашего комфорта. Наличие кабель-канала поможет решить проблему "лишних" проводов и придаст конструкции эстетичный внешний вид. Кронштейн изготовлен из высококачественной стали, что делает его невероятно износостойким и значительно продлевает срок его службы. А черный цвет изделия делает его стильным и позволяет вписаться в любой интерьер. В комплект поставки кронштейна SONNEN входят все необходимые крепления для настенной инсталляции и подробная инструкция. Это поможет сделать процесс монтажа легким и быстрым. Рекомендуемая поставщиком минимальная диагональ экрана: 32 ". Рекомендуемая поставщиком максимальная диагональ экрана: 55 ". Место крепления кронштейна: к стене. Максимальный вес нагрузки: 35 кг. Количество степеней свободы: "3". Стандарт размеров крепления (VESA): 100x100, 100x200, 200x200, 200х100, 300x300, 400x400, 75x75. Серия: krtv1. Кабель-канал: да. Тип регулировки: наклон, поворот. Угол поворота ответной части: 90 °. Угол наклона вверх: 5 °. Угол наклона вниз: 15 °. Регулировка расстояния до стены/потолка: да. Минимальное расстояние от стены/потолка: 60 мм. Максимальное расстояние от стены/потолка: 464 мм. Цвет: черный
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