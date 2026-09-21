Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695214
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, монтажный комплект, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х42х15
Вес, кг.
4.8
Описание товара Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый
Конвектор Centek CT-6125 является компактным, мощным и надежным источником обогрева помещений. Игольчатый нагревательный элемент быстро прогревает воздух всего помещения. Режим мощности и плавная регулировка температуры настраиваются при помощи поворотных механических переключателей. С боковых сторон прибора имеются ручки для удобного перемещения. А в комплекте поставляются устойчивые ножки-опоры для напольной установки. В случае перегрева конвектор Centek CT-6125 автоматически отключается, что гарантирует высокую безопасность в процессе эксплуатации.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, с регулятором мощности
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, монтажный комплект, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Конвектор Centek CT-6125 является компактным, мощным и надежным источником обогрева помещений. Игольчатый нагревательный элемент быстро прогревает воздух всего помещения. Режим мощности и плавная регулировка температуры настраиваются при помощи поворотных механических переключателей. С боковых сторон прибора имеются ручки для удобного перемещения. А в комплекте поставляются устойчивые ножки-опоры для напольной установки. В случае перегрева конвектор Centek CT-6125 автоматически отключается, что гарантирует высокую безопасность в процессе эксплуатации.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, с регулятором мощности
Обогреватель-конвектор CENTEK CT-6125, 2000 Вт, 3 режима работы, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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