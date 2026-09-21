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Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка

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Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 1
Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 2
Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 3
Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 4
Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 5
Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 3
  • Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 4
  • Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 5
  • Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695183
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Баюшки-баю, Экзамены, Любовь, Рынок, Закладка Стены, Самба, Финал, Увертюра, Марш Троицы, Танцплощадка, Твист, Вступление, Кончилось Лето, Старый Город, В Поисках Аптеки, Гипс И Драгоценности, Солнце, Море И Семья, Модный Показ, Пляжный Ансамбль, Рыбалка У Белой Скалы, Сядем Все, Эпилог, Перекраска, Грёзы Ипполита, Битва За Стул, Боже, Царя Храни, Краковяк, Чарльстон, Дом Народов, Марш, Художники, Погоня В Васюках, Заседание Продолжается, Вступление, Чёрный Кот, Диалог Зины И Шурика, Секретная С
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка

Первое издание музыки народного артиста и композитора Александра Зацепина из фильмов советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Звучат оригинальные, отреставрированные под вниманием Зацепина, фонограммы из фильмов: «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев». Во многих композициях Александр Зацепин использует фонограммы с ускоренно записанными инструментами и объединяет их с живой оркестровой музыкой. Таким образом, он добивается оригинального звучания, свойственного всему творчеству мастера.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Баюшки-баю, Экзамены, Любовь, Рынок, Закладка Стены, Самба, Финал, Увертюра, Марш Троицы, Танцплощадка, Твист, Вступление, Кончилось Лето, Старый Город, В Поисках Аптеки, Гипс И Драгоценности, Солнце, Море И Семья, Модный Показ, Пляжный Ансамбль, Рыбалка У Белой Скалы, Сядем Все, Эпилог, Перекраска, Грёзы Ипполита, Битва За Стул, Боже, Царя Храни, Краковяк, Чарльстон, Дом Народов, Марш, Художники, Погоня В Васюках, Заседание Продолжается, Вступление, Чёрный Кот, Диалог Зины И Шурика, Секретная С
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Первое издание музыки народного артиста и композитора Александра Зацепина из фильмов советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Звучат оригинальные, отреставрированные под вниманием Зацепина, фонограммы из фильмов: «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев». Во многих композициях Александр Зацепин использует фонограммы с ускоренно записанными инструментами и объединяет их с живой оркестровой музыкой. Таким образом, он добивается оригинального звучания, свойственного всему творчеству мастера.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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