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Various Artists - Legends Of Rock & Roll (5711053020413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Legends Of Rock & Roll (5711053020413) виниловая пластинка

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Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Legends Of Rock &amp; Roll (5711053020413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695169
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Legends Of Rock & Roll (5711053020413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bill Haley &amp;amp; His Comets–Rock Around The Clock, Jerry Lee Lewis–Great Balls Of Fire, Carl Perkins–Blue Suede Shoes, Eddie Cochran–Summertime Blues, Big Bopper–Chantilly Lace, Shirley And Lee–Let The Good Times Roll, Bo Diddley–Bo Diddley, Huey Piano Smith &amp;amp; His Clowns–Rockin Pneumonia And The Boogie Woogie Flu, Frankie Lymon &amp;amp; The Teenagers–Why Do Fools Fall In Love, Elvis Presley–Jaihouse Rock, Chuck Berry–Johnny B Goode, Little Richard–Long Tall Sally, Gene Vincent &amp;amp; His Blue Caps–Be Bop A Lula, Lloyd Price–Lawdy Miss Clawdy, Joe Turner–Shake Rattle &amp;amp; Roll, Fats Domino–AinT That A Shame, Danny &amp;amp; The Juniors–At The Hop

Отзывы о товаре Various Artists - Legends Of Rock & Roll (5711053020413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bill Haley &amp;amp; His Comets–Rock Around The Clock, Jerry Lee Lewis–Great Balls Of Fire, Carl Perkins–Blue Suede Shoes, Eddie Cochran–Summertime Blues, Big Bopper–Chantilly Lace, Shirley And Lee–Let The Good Times Roll, Bo Diddley–Bo Diddley, Huey Piano Smith &amp;amp; His Clowns–Rockin Pneumonia And The Boogie Woogie Flu, Frankie Lymon &amp;amp; The Teenagers–Why Do Fools Fall In Love, Elvis Presley–Jaihouse Rock, Chuck Berry–Johnny B Goode, Little Richard–Long Tall Sally, Gene Vincent &amp;amp; His Blue Caps–Be Bop A Lula, Lloyd Price–Lawdy Miss Clawdy, Joe Turner–Shake Rattle &amp;amp; Roll, Fats Domino–AinT That A Shame, Danny &amp;amp; The Juniors–At The Hop
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Отзывы


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