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Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) купить с доставкой в Москве
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Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418)

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Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 1
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 2
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 3
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 4
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 5
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 6
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 7
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 8
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 9
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 10
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 11
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 12
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 13
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 14
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 15
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 16
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 17
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 18
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 19
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 20
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 21
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 22
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 23
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 24
Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 1
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 2
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 3
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 4
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 5
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 6
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 7
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 8
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 9
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 10
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 11
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 12
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 13
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 14
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 15
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 16
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 17
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 18
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 19
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 20
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 21
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 22
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 23
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 24
  • Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695152
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Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418)
1 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1 штНасадка 2,4 - 1 штНасадка 3,2 - 1 штНасадка 4,0 - 1 штНасадка 4,8 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х5
Вес, г.
840

Описание товара Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418)

Заклепочник Gross 40418 длиной 290 мм, поворотный на 0-360°, используется для соединения плоских заготовок, металлических профилей и тонкостенных конструкций при помощи вытяжных заклепок из стали (типоразмер 2,4-4,0 мм), алюминия (2,4-4,8 мм) и «нержавейки» (2,4-3,2 мм). Обеспечивает быстрое и надежное крепление. Соответствующие сменные головки входят в комплект поставки. Поворотная голова облегчает работу в ограниченном пространстве. Инструмент будет полезен на строительной площадке, в ремонтной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — детали зажимного цангового механизма с высокой точностью изготовлены из стали CrMo и закалены до необходимой твердости.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки надежно ложатся в руки.
  • Высокое качество выполняемых работ — цанговый механизм надежно удерживает крепеж.
  • Продуманная конструкция — сменные насадки устанавливаются в корпус заклепочника, поэтому они не потеряются.
  • Быстрая замена насадок — монтажный ключ входит в комплект поставки.



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Отзывы о товаре Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1 штНасадка 2,4 - 1 штНасадка 3,2 - 1 штНасадка 4,0 - 1 штНасадка 4,8 - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Заклепочник Gross 40418 длиной 290 мм, поворотный на 0-360°, используется для соединения плоских заготовок, металлических профилей и тонкостенных конструкций при помощи вытяжных заклепок из стали (типоразмер 2,4-4,0 мм), алюминия (2,4-4,8 мм) и «нержавейки» (2,4-3,2 мм). Обеспечивает быстрое и надежное крепление. Соответствующие сменные головки входят в комплект поставки. Поворотная голова облегчает работу в ограниченном пространстве. Инструмент будет полезен на строительной площадке, в ремонтной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — детали зажимного цангового механизма с высокой точностью изготовлены из стали CrMo и закалены до необходимой твердости.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки надежно ложатся в руки.
  • Высокое качество выполняемых работ — цанговый механизм надежно удерживает крепеж.
  • Продуманная конструкция — сменные насадки устанавливаются в корпус заклепочника, поэтому они не потеряются.
  • Быстрая замена насадок — монтажный ключ входит в комплект поставки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник ручной, 290 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Gross (40418) - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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