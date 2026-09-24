Заклепочник ручной, "Гармошка", усиленный, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 мм, PRO Matrix (40548)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
В наличии
Код товара: 695150
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Загружаем...
1 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4-6.4
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х5
Вес, кг.
1.79
Описание товара Заклепочник ручной, "Гармошка", усиленный, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 мм, PRO Matrix (40548)
Заклепочник, 810 мм "Гармошка", усиленный, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 мм, PRO MATRIX 40548 предназначен для скрепления металлических листов с помощью вытяжных заклепок. Данная модель оснащена механизмом передачи усилия "гармошка". Благодаря этому заклепочник подходит для длительных интенсивных работ. Корпус инструмента изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Это придает инструменту особую прочность и увеличивает срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4-6.4
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Заклепочник, 810 мм "Гармошка", усиленный, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 мм, PRO MATRIX 40548 предназначен для скрепления металлических листов с помощью вытяжных заклепок. Данная модель оснащена механизмом передачи усилия "гармошка". Благодаря этому заклепочник подходит для длительных интенсивных работ. Корпус инструмента изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Это придает инструменту особую прочность и увеличивает срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник ручной, "Гармошка", усиленный, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 мм, PRO Matrix (40548) - купить по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заклепочник ручной, "Гармошка", усиленный, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 мм, PRO Matrix (40548)