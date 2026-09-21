Дрель-шуруповерт аккумуляторная MCDL-12-02P, Li-Ion, 12 В, 2 акк.// MTX
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная MCDL-12-02P, Li-Ion, 12 В, 2 акк.// MTX
Аккумуляторная дрель-шуруповерт MTX MCDL-12-02P 26181 работает от аккумуляторной батареи Li-Ion 12 В емкостью 2 А·ч и развивает крутящий момент до 20 Н·м. Предназначена для закручивания и откручивания резьбового крепежа, а также сверления отверстий в металле (диаметром до 6 мм), древесине (до 20 мм), пластмассе и других материалах. В комплекте с инструментом идут сразу два аккумулятора, что позволит избежать перерывов в работе.
Преимущества
- Бесперебойная работа — в комплект поставки входит 2 батареи емкостью 2 А·ч, а время полной зарядки составляет 1,5 часа.
- Мгновенная остановка шпинделя — тормоз свободного выбега предотвращает перетягивание крепежа.
- Настройка оптимального усилия затяжки крепежа — производитель предусмотрел 18+1 ступень регулировки крутящего момента.
- 2 режима работы — скорость вращения оснастки плавно регулируется в диапазоне 0-360 об/мин (режим шуруповерта) и 0-1350 об/мин (режим дрели).
- Удобная работа даже при плохом освещении — при нажатии на кнопку пуска включается подсветка рабочей зоны.
- Быстрое переключение между задачами — функция реверса позволяет мгновенно переходить от монтажа к демонтажу.
- Контроль уровня заряда — световой индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
- Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка надежно ложится в руку, а вес инструмента составляет всего 1,15 кг, благодаря чему руки не устают даже во время длительной работы.
- Удобное хранение и транспортировка — дрель-шуруповерт поставляется в прочном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт MTX MCDL-12-02P 26181 работает от аккумуляторной батареи Li-Ion 12 В емкостью 2 А·ч и развивает крутящий момент до 20 Н·м. Предназначена для закручивания и откручивания резьбового крепежа, а также сверления отверстий в металле (диаметром до 6 мм), древесине (до 20 мм), пластмассе и других материалах. В комплекте с инструментом идут сразу два аккумулятора, что позволит избежать перерывов в работе.
Преимущества
- Бесперебойная работа — в комплект поставки входит 2 батареи емкостью 2 А·ч, а время полной зарядки составляет 1,5 часа.
- Мгновенная остановка шпинделя — тормоз свободного выбега предотвращает перетягивание крепежа.
- Настройка оптимального усилия затяжки крепежа — производитель предусмотрел 18+1 ступень регулировки крутящего момента.
- 2 режима работы — скорость вращения оснастки плавно регулируется в диапазоне 0-360 об/мин (режим шуруповерта) и 0-1350 об/мин (режим дрели).
- Удобная работа даже при плохом освещении — при нажатии на кнопку пуска включается подсветка рабочей зоны.
- Быстрое переключение между задачами — функция реверса позволяет мгновенно переходить от монтажа к демонтажу.
- Контроль уровня заряда — световой индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
- Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка надежно ложится в руку, а вес инструмента составляет всего 1,15 кг, благодаря чему руки не устают даже во время длительной работы.
- Удобное хранение и транспортировка — дрель-шуруповерт поставляется в прочном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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