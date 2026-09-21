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Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX

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Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 1
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 2
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 3
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 4
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 5
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 6
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 7
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 8
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 9
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 10
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 11
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 12
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 13
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 14
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 15
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 16
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 17
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 18
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 19
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 20
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 21
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 22
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 23
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 24
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 25
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 26
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 27
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 28
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 29
Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
600
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 1
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 2
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 3
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 4
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 5
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 6
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 7
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 8
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 9
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 10
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 11
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 12
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 13
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 14
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 15
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 16
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 17
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 18
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 19
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 20
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 21
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 22
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 23
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 24
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 25
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 26
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 27
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 28
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 29
  • Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695143
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Характеристики

Бренд
MTX
Мощность
600
Комплектация
ДрельБоковая рукояткаОграничитель глубины сверленияКлюч для патронаИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х8
Вес, кг.
1.93

Описание товара Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX

Дрель ударная MTX MID-600 26381 мощностью 600 Вт предназначена для сверления и сверления с ударом отверстий в древесине (до 25 мм), металле (до 10 мм), бетоне (до 13 мм). Ключевой патрон совместим со сверлами диаметром от 1,5 до 13 мм. Частота вращения плавно меняется в зависимости от степени нажатия на кнопку пуска, что облегчает работу с материалами разной плотности.

Преимущества

  • Эффективное сверление твердых материалов — в патроне с ключевым зажимом сверло не прокручивается.
  • Реверс — направление вращения можно менять для быстрого извлечения оснастки при заклинивании или при использовании левосторонних сверл.
  • Удобная работа — кнопка пуска фиксируется в нужном положении, что предотвращает случайное изменение частоты вращения.
  • Получение отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит ограничитель глубины сверления.
  • Надежный захват инструмента двумя руками — кроме основной рукоятки предусмотрена боковая съемная, положение которой можно менять.
  • Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют усиленную изоляцию.
  • Небольшой вес 1,6 кг — продолжительная работа не вызывает усталости.



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Отзывы о товаре Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX




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Характеристики
Бренд
MTX
Мощность
600
Комплектация
ДрельБоковая рукояткаОграничитель глубины сверленияКлюч для патронаИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Страна производитель
Китай
Описание

Дрель ударная MTX MID-600 26381 мощностью 600 Вт предназначена для сверления и сверления с ударом отверстий в древесине (до 25 мм), металле (до 10 мм), бетоне (до 13 мм). Ключевой патрон совместим со сверлами диаметром от 1,5 до 13 мм. Частота вращения плавно меняется в зависимости от степени нажатия на кнопку пуска, что облегчает работу с материалами разной плотности.

Преимущества

  • Эффективное сверление твердых материалов — в патроне с ключевым зажимом сверло не прокручивается.
  • Реверс — направление вращения можно менять для быстрого извлечения оснастки при заклинивании или при использовании левосторонних сверл.
  • Удобная работа — кнопка пуска фиксируется в нужном положении, что предотвращает случайное изменение частоты вращения.
  • Получение отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит ограничитель глубины сверления.
  • Надежный захват инструмента двумя руками — кроме основной рукоятки предусмотрена боковая съемная, положение которой можно менять.
  • Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют усиленную изоляцию.
  • Небольшой вес 1,6 кг — продолжительная работа не вызывает усталости.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
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Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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