Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX
Дрель ударная MTX MID-600 26381 мощностью 600 Вт предназначена для сверления и сверления с ударом отверстий в древесине (до 25 мм), металле (до 10 мм), бетоне (до 13 мм). Ключевой патрон совместим со сверлами диаметром от 1,5 до 13 мм. Частота вращения плавно меняется в зависимости от степени нажатия на кнопку пуска, что облегчает работу с материалами разной плотности.
Преимущества
- Эффективное сверление твердых материалов — в патроне с ключевым зажимом сверло не прокручивается.
- Реверс — направление вращения можно менять для быстрого извлечения оснастки при заклинивании или при использовании левосторонних сверл.
- Удобная работа — кнопка пуска фиксируется в нужном положении, что предотвращает случайное изменение частоты вращения.
- Получение отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит ограничитель глубины сверления.
- Надежный захват инструмента двумя руками — кроме основной рукоятки предусмотрена боковая съемная, положение которой можно менять.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют усиленную изоляцию.
- Небольшой вес 1,6 кг — продолжительная работа не вызывает усталости.
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Дрель ударная MTX MID-600 26381 мощностью 600 Вт предназначена для сверления и сверления с ударом отверстий в древесине (до 25 мм), металле (до 10 мм), бетоне (до 13 мм). Ключевой патрон совместим со сверлами диаметром от 1,5 до 13 мм. Частота вращения плавно меняется в зависимости от степени нажатия на кнопку пуска, что облегчает работу с материалами разной плотности.
Преимущества
- Эффективное сверление твердых материалов — в патроне с ключевым зажимом сверло не прокручивается.
- Реверс — направление вращения можно менять для быстрого извлечения оснастки при заклинивании или при использовании левосторонних сверл.
- Удобная работа — кнопка пуска фиксируется в нужном положении, что предотвращает случайное изменение частоты вращения.
- Получение отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит ограничитель глубины сверления.
- Надежный захват инструмента двумя руками — кроме основной рукоятки предусмотрена боковая съемная, положение которой можно менять.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют усиленную изоляцию.
- Небольшой вес 1,6 кг — продолжительная работа не вызывает усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
Теги товара: для бруса, ударные по бетону
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