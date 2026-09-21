Память оперативная Foxline SODIMM 8GB 3200 DDR4 FL3200D4S22D-8GSE CL22 (512*8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 8GB 3200 DDR4 FL3200D4S22D-8GSE CL22 (512*8)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для апгрейда ноутбука или компактного настольного ПК. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать в офисных приложениях, серфить интернет с множеством вкладок, использовать нетребовательные графические редакторы и даже играть в менее требовательные игры. Он станет отличным бюджетным решением для оживления старой системы или базовой комплектации нового устройства, где приоритетом является стабильность и низкая стоимость, а не экстремальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль DDR4 в форм-факторе SO-DIMM, что прямо указывает на его назначение для мобильных систем. Это означает, что планка физически подходит только для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых компактных материнских плат, оснащённых соответствующими слотами. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности, являясь современным стандартом для большинства актуальных портативных платформ.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти с эффективной частотой 3200 МГц. Такой объём является разумным минимумом для современной многозадачной работы, а высокая для стандарта DDR4 частота обеспечивает быструю передачу данных между процессором и памятью. На практике это выражается в более отзывчивой системе, ускоренной загрузке приложений и плавности в сценариях, где важна скорость подгрузки текстур и данных, например, в интегрированной графике или при работе с большими документами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL22 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такие релаксантные тайминги являются типичными для модулей с высокой частотой в бюджетном сегменте и обеспечивают стабильную работу без необходимости сложных настроек. Данная планка, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку в ноутбуках эти настройки часто ограничены BIOS, и память должна работать на заявленных параметрах, определяемых системой.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, построенными на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 4000 и новее, которые поддерживают стандарт DDR4-3200. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук имеют свободный слот SO-DIMM и поддерживают именно этот тип и частоту памяти, так как установка несовместимого модуля физически невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в стандартном низкопрофильном формате без дополнительных радиаторов. Это оптимальное решение для тесных корпусов ноутбуков, где критически важна совместимость по высоте и отсутствие риска перекрытия других компонентов. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, поскольку в мобильных системах память работает в строго контролируемых температурных рамках и не предназначена для экстремального разгона.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При апгрейде рекомендуется по возможности устанавливать модули одинакового объёма, частоты и таймингов для обеспечения максимальной стабильности и производительности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для обычных настольных материнских плат с разъёмами DIMM. Также имейте в виду, что итоговая рабочая частота в ноутбуке может быть ограничена настройками BIOS и возможностями процессора. Этот модуль - отличный выбор для недорогого и эффективного увеличения оперативной памяти вашего ноутбука. Если же вы планируете работать с профессиональными приложениями для монтажа или хотите комфортный игровой опыт в современных проектах, стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ или более.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для апгрейда ноутбука или компактного настольного ПК. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать в офисных приложениях, серфить интернет с множеством вкладок, использовать нетребовательные графические редакторы и даже играть в менее требовательные игры. Он станет отличным бюджетным решением для оживления старой системы или базовой комплектации нового устройства, где приоритетом является стабильность и низкая стоимость, а не экстремальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль DDR4 в форм-факторе SO-DIMM, что прямо указывает на его назначение для мобильных систем. Это означает, что планка физически подходит только для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых компактных материнских плат, оснащённых соответствующими слотами. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности, являясь современным стандартом для большинства актуальных портативных платформ.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти с эффективной частотой 3200 МГц. Такой объём является разумным минимумом для современной многозадачной работы, а высокая для стандарта DDR4 частота обеспечивает быструю передачу данных между процессором и памятью. На практике это выражается в более отзывчивой системе, ускоренной загрузке приложений и плавности в сценариях, где важна скорость подгрузки текстур и данных, например, в интегрированной графике или при работе с большими документами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL22 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такие релаксантные тайминги являются типичными для модулей с высокой частотой в бюджетном сегменте и обеспечивают стабильную работу без необходимости сложных настроек. Данная планка, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку в ноутбуках эти настройки часто ограничены BIOS, и память должна работать на заявленных параметрах, определяемых системой.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, построенными на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 4000 и новее, которые поддерживают стандарт DDR4-3200. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук имеют свободный слот SO-DIMM и поддерживают именно этот тип и частоту памяти, так как установка несовместимого модуля физически невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в стандартном низкопрофильном формате без дополнительных радиаторов. Это оптимальное решение для тесных корпусов ноутбуков, где критически важна совместимость по высоте и отсутствие риска перекрытия других компонентов. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, поскольку в мобильных системах память работает в строго контролируемых температурных рамках и не предназначена для экстремального разгона.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При апгрейде рекомендуется по возможности устанавливать модули одинакового объёма, частоты и таймингов для обеспечения максимальной стабильности и производительности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для обычных настольных материнских плат с разъёмами DIMM. Также имейте в виду, что итоговая рабочая частота в ноутбуке может быть ограничена настройками BIOS и возможностями процессора. Этот модуль - отличный выбор для недорогого и эффективного увеличения оперативной памяти вашего ноутбука. Если же вы планируете работать с профессиональными приложениями для монтажа или хотите комфортный игровой опыт в современных проектах, стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ или более.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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