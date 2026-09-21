Описание товара Память оперативная Samsung DDR4 32GB M471A4G43CB1-CWE SODIMM 3200, 1.2V

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для владельцев ноутбуков или компактных ПК в форм-факторе NUC, которым критически необходим большой объём ОЗУ для профессиональной работы. Он идеально подходит для задач, связанных с работой с большими данными, виртуализацией, монтажом видео высокого разрешения и сложным 3D-моделированием, где 32 ГБ на одной планке позволяют комфортно работать с ресурсоёмкими приложениями без постоянной подкачки с диска. Для повседневной офисной работы или лёгкого веб-сёрфинга такой объём является избыточным, а вот для серьёзной многозадачности или апгрейда рабочей станции — это эффективное и рациональное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важнейшей особенностью является форм-фактор SO-DIMM, что означает предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых компактных материнских плат. Его физические размеры меньше, чем у планок DIMM для обычных настольных компьютеров, поэтому установить его в стандартный ПК-слот невозможно — это ключевой момент при проверке совместимости.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ, что на сегодняшний день является верхним сегментом для большинства мобильных платформ и позволяет забыть о нехватке памяти при самой интенсивной нагрузке. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости рендеринга и времени обработки файлов. В реальных сценариях такая комбинация объёма и скорости минимизирует задержки при переключении между тяжёлыми программами и ускоряет работу с объёмными проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные тайминги (задержки) для данной модели обычно указываются производителем как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 с частотой 3200 МГц в ноутбучном исполнении. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует стандарту JEDEC для DDR4 и гарантирует низкое энергопотребление, важное для автономности ноутбука. Данный модуль, как правило, не поддерживает экстремальные профили разгона вроде XMP, а работает на заявленной частоте при её поддержке процессором и чипсетом, что является стандартной практикой для большинства ноутбучных решений.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, построенными на платформах Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen мобильные), которые имеют слоты SO-DIMM и официально поддерживают стандарт DDR4-3200. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашей модели ноутбука на максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, так как многие производители накладывают ограничения через BIOS. Для активации частоты 3200 МГц требуется, чтобы её поддерживал не только слот, но и встроенный в процессор контроллер памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти от Samsung выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения, что является нормой для данного сегмента. Низкое рабочее напряжение и оптимизированное тепловыделение позволяют модулю стабильно работать в тесном корпусе ноутбука без перегрева. Отсутствие радиатора делает планку максимально компактной, что гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где физически есть свободный слот SO-DIMM, но и означает, что модуль не предназначен для экстремального разгона с повышением напряжения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить второй идентичный модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и установлена одна планка меньшего объёма, добавление данной 32 ГБ планки может работать в гибком асимметричном двухканальном режиме, но для максимальной производительности и стабильности рекомендуется использовать парные идентичные модули.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для настольных ПК. Также необходимо убедиться, что ваша материнская плата ноутбука или мини-ПК поддерживает установку модулей объёмом 32 ГБ в один слот, так как старые платформы могут "видеть" только 16 ГБ. Поскольку модуль не использует XMP, его частота 3200 МГц будет достигнута только если её поддерживает процессор; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, совместимой с вашей системой. Этот модуль — оптимальный выбор для профессионального апгрейда ноутбука под тяжёлые задачи, где важен большой объём, а не экстремальные тайминги. Если же вам нужна память для настольного компьютера или для игрового ноутбука с подсветкой и агрессивными радиаторами, следует рассмотреть другие варианты.