Память оперативная Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 KF436C17BB2AK4/32 CL17 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 KF436C17BB2AK4/32 CL17 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из четырех модулей DDR4 предназначен для сборки мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и 3D-рендеринга. Общий объем в 32 ГБ с высокой частотой отлично справляется с одновременной работой в десятках вкладок браузера, тяжелых приложениях и современных играх на максимальных настройках. Для базовых офисных задач или апгрейда старого ПК такой набор будет избыточным, а вот энтузиасты, ценящие плавность геймплея и скорость обработки больших файлов, оценят его по достоинству.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая устанавливается в настольные компьютеры благодаря форм-фактору DIMM. Это поколение остается актуальным балансом производительности и доступности, предлагая значительный прирост скорости и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR3. Важно помнить, что модули DIMM физически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, а также не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех планок по 8 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую отзывчивость системы в требовательных играх и профессиональных пакетах. Такой объем позволяет комфортно работать с огромными проектами в Photoshop или Premiere Pro, практически не задумываясь об очистке фона, а высокая частота сокращает время рендеринга и загрузки уровней.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг CL17 при частоте 3600 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.35 В при активации профиля разгона. Для простой и быстрой настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет получить заявленные 3600 МГц одним кликом в BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций с таймингами и напряжением.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется использовать материнские платы на чипсетах среднего и высокого уровня (например, B560, Z590, Z690 для Intel или B550, X570 для AMD). Перед покупкой всегда проверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором серии FURY Beast, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности. Дизайн планок дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через фирменное ПО Kingston Fury или утилиты для управления материнскими платами ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продаваемый набор из четырех идентичных планок гарантирует их идеальную совместную работу и позволяет задействовать двухканальный или даже четырехканальный режим на поддерживающих его платформах (например, на Socket TRX4 или LGA 2066), что значительно увеличивает пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для активации многоканального режима на обычных платформах (два канала) планки следует устанавливать парами в слоты одного цвета.
Важные нюансы перед покупкой
Убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и способна работать с четырьмя модулями на высокой частоте 3600 МГц, иногда это требует ручного повышения напряжения на контроллере памяти. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, поэтому проверьте габариты посадочного места. Этот комплект - отличный выбор для сразу готовой сборки с большим объемом и высокой скоростью, но для дальнейшего апгрейда путем добавления таких же планок свободных слотов уже не останется.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 280 руб.10320 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 46 560 руб.11640 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 030 руб.12258 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 49 830 руб.12458 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 53 050 руб.13263 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 54 820 руб.13705 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 830 руб.14458 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 670 руб.14668 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 58 800 руб.14700 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
-
В наличииЦена 61 530 руб.15383 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из четырех модулей DDR4 предназначен для сборки мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и 3D-рендеринга. Общий объем в 32 ГБ с высокой частотой отлично справляется с одновременной работой в десятках вкладок браузера, тяжелых приложениях и современных играх на максимальных настройках. Для базовых офисных задач или апгрейда старого ПК такой набор будет избыточным, а вот энтузиасты, ценящие плавность геймплея и скорость обработки больших файлов, оценят его по достоинству.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая устанавливается в настольные компьютеры благодаря форм-фактору DIMM. Это поколение остается актуальным балансом производительности и доступности, предлагая значительный прирост скорости и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR3. Важно помнить, что модули DIMM физически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, а также не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех планок по 8 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую отзывчивость системы в требовательных играх и профессиональных пакетах. Такой объем позволяет комфортно работать с огромными проектами в Photoshop или Premiere Pro, практически не задумываясь об очистке фона, а высокая частота сокращает время рендеринга и загрузки уровней.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг CL17 при частоте 3600 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.35 В при активации профиля разгона. Для простой и быстрой настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет получить заявленные 3600 МГц одним кликом в BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций с таймингами и напряжением.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется использовать материнские платы на чипсетах среднего и высокого уровня (например, B560, Z590, Z690 для Intel или B550, X570 для AMD). Перед покупкой всегда проверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором серии FURY Beast, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности. Дизайн планок дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через фирменное ПО Kingston Fury или утилиты для управления материнскими платами ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продаваемый набор из четырех идентичных планок гарантирует их идеальную совместную работу и позволяет задействовать двухканальный или даже четырехканальный режим на поддерживающих его платформах (например, на Socket TRX4 или LGA 2066), что значительно увеличивает пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для активации многоканального режима на обычных платформах (два канала) планки следует устанавливать парами в слоты одного цвета.
Важные нюансы перед покупкой
Убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и способна работать с четырьмя модулями на высокой частоте 3600 МГц, иногда это требует ручного повышения напряжения на контроллере памяти. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, поэтому проверьте габариты посадочного места. Этот комплект - отличный выбор для сразу готовой сборки с большим объемом и высокой скоростью, но для дальнейшего апгрейда путем добавления таких же планок свободных слотов уже не останется.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 KF436C17BB2AK4/32 CL17 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB