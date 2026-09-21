Память оперативная Kingston 16GB 7200MT/s DDR5 KF572C38RW-16 CL38 DIMM FURY Renegade White XMP
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB 7200MT/s DDR5 KF572C38RW-16 CL38 DIMM FURY Renegade White XMP
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подходит для сборщиков мощных игровых систем и высокопроизводительных рабочих станций, где критична общая скорость отклика. Модули DDR5 с частотой 7200 МТ/с обеспечивают высочайшую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в современных играх и скорость рендеринга в профессиональных приложениях для монтажа и 3D. Если вам нужна максимальная производительность без компромиссов для новейшей платформы, этот комплект станет отличным выбором, тогда как для офисных задач или базового домашнего ПК его потенциал будет избыточен.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка ОЗУ поколения DDR5, что означает принципиально новый стандарт с повышенной пропускной способностью и эффективностью энергопотребления по сравнению с устаревающей DDR4. Для её установки необходима современная материнская плата с соответствующими слотами DIMM, предназначенными исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы с разъемами для DDR4 или DDR3, поэтому апгрейд старых систем с их помощью невозможен.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает один модуль объёмом 16 ГБ, что является хорошим стартовым вариантом для производительной системы, но для активации двухканального режима и раскрытия полного потенциала потребуется установить две одинаковые планки. Высокая эффективная частота 7200 МТ/с обеспечивает экстремальную пропускную способность, которая сокращает время загрузки уровней в играх, ускоряет обработку больших данных и улучшает плавность работы в требовательных сценариях, особенно в паре с мощным процессором последних поколений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL38, в сочетании с высокой частотой 7200 МТ/с представляют собой сбалансированный показатель латентности для данного класса скорости. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные высокие частоты и тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без необходимости сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память предназначена для современных платформ Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее) с поддержкой стандарта DDR5. Однако достижение стабильной работы на частоте 7200 МТ/с требует не только совместимого процессора, но и материнской платы на топовом чипсете с качественной цепью питания памяти, а также актуальной версии BIOS/UEFI. На платах начального уровня максимальная поддерживаемая частота может быть ниже.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен стильным белым радиатором из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах, предотвращая троттлинг. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами. Яркая RGB-подсветка с адресным управлением позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное ПО Kingston или утилиты материнских плат для создания целостного визуального образа игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо приобрести и установить второй абсолютно идентичный модуль в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. Дальнейшее расширение возможно добавлением еще двух таких же планок, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырех слотов может потребовать ручной тонкой настройки напряжений.
Важные нюансы перед покупкой
Главным ограничением является необходимость в мощной и современной платформе для раскрытия заявленной частоты 7200 МТ/с. На более простых материнских платах память может заработать на стандартной для DDR5 частоте, например 4800 МГц, или потребовать ручного разгона. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает столь высокие частоты и имеет актуальную прошивку BIOS. Этот комплект — оптимальный выбор для энтузиастов, собирающих высокопроизводительную систему с нуля; для апгрейда существующего ПК с DDR4 он не подходит, а для задач, не требующих экстремальной скорости, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подходит для сборщиков мощных игровых систем и высокопроизводительных рабочих станций, где критична общая скорость отклика. Модули DDR5 с частотой 7200 МТ/с обеспечивают высочайшую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в современных играх и скорость рендеринга в профессиональных приложениях для монтажа и 3D. Если вам нужна максимальная производительность без компромиссов для новейшей платформы, этот комплект станет отличным выбором, тогда как для офисных задач или базового домашнего ПК его потенциал будет избыточен.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами планка ОЗУ поколения DDR5, что означает принципиально новый стандарт с повышенной пропускной способностью и эффективностью энергопотребления по сравнению с устаревающей DDR4. Для её установки необходима современная материнская плата с соответствующими слотами DIMM, предназначенными исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы с разъемами для DDR4 или DDR3, поэтому апгрейд старых систем с их помощью невозможен.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает один модуль объёмом 16 ГБ, что является хорошим стартовым вариантом для производительной системы, но для активации двухканального режима и раскрытия полного потенциала потребуется установить две одинаковые планки. Высокая эффективная частота 7200 МТ/с обеспечивает экстремальную пропускную способность, которая сокращает время загрузки уровней в играх, ускоряет обработку больших данных и улучшает плавность работы в требовательных сценариях, особенно в паре с мощным процессором последних поколений.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL38, в сочетании с высокой частотой 7200 МТ/с представляют собой сбалансированный показатель латентности для данного класса скорости. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные высокие частоты и тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без необходимости сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память предназначена для современных платформ Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее) с поддержкой стандарта DDR5. Однако достижение стабильной работы на частоте 7200 МТ/с требует не только совместимого процессора, но и материнской платы на топовом чипсете с качественной цепью питания памяти, а также актуальной версии BIOS/UEFI. На платах начального уровня максимальная поддерживаемая частота может быть ниже.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен стильным белым радиатором из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах, предотвращая троттлинг. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами. Яркая RGB-подсветка с адресным управлением позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное ПО Kingston или утилиты материнских плат для создания целостного визуального образа игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо приобрести и установить второй абсолютно идентичный модуль в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. Дальнейшее расширение возможно добавлением еще двух таких же планок, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырех слотов может потребовать ручной тонкой настройки напряжений.
Важные нюансы перед покупкой
Главным ограничением является необходимость в мощной и современной платформе для раскрытия заявленной частоты 7200 МТ/с. На более простых материнских платах память может заработать на стандартной для DDR5 частоте, например 4800 МГц, или потребовать ручного разгона. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает столь высокие частоты и имеет актуальную прошивку BIOS. Этот комплект — оптимальный выбор для энтузиастов, собирающих высокопроизводительную систему с нуля; для апгрейда существующего ПК с DDR4 он не подходит, а для задач, не требующих экстремальной скорости, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
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