Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 16GB 3200 DDR4 CL22 (2Gb*8) FL3200D4S22S-16G

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти станет отличным выбором для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем, которые стремятся улучшить отзывчивость своей машины. Она идеально подходит для повседневной многозадачности - работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, потоковым видео и нетребовательными играми. Модуль объёмом 16 ГБ закрывает потребности большинства современных пользователей, обеспечивая комфортную работу без тормозов, но для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух таких планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на данный момент является оптимальным балансом цены и производительности для большинства актуальных ноутбуков и компактных ПК. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Важно помнить, что этот модуль физически несовместим со слотами для стандартных десктопных планок DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным вариантом для полной замены устаревшей памяти или апгрейда системы с 4 или 8 гигабайтами. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность работы в тяжёлых веб-приложениях и общую отзывчивость системы. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, вы ощутите прирост плавности, особенно если ранее использовалась память с частотой 2400 или 2666 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей SO-DIMM DDR4-3200 и указывает на немного повышенную латентность по сравнению с десктопными аналогами. Это компромисс, обеспечивающий стабильную работу в ограниченных по охлаждению корпусах ноутбуков. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, как правило, не поддерживает профили разгона XMP/EXPO, так как в ноутбуках частота и тайминги обычно определяются автоматически BIOS в пределах спецификаций процессора и чипсета.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и платформами, использующими процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 4000 и 5000 для мобильных ПК, которые поддерживают стандарт DDR4-3200. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться, что материнская плата имеет свободный слот SO-DIMM и поддерживает данный объём и частоту. В некоторых случаях для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для ноутбучной памяти формате - без массивных радиаторов, что является нормой для компактных систем. Низкопрофильный дизайн гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где есть физический доступ к слотам памяти. Отсутствие радиатора и подсветки не является недостатком, так как в условиях ограниченного пространства ноутбука приоритетом является гарантированная установка и стабильная работа на штатных частотах без перегрева.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может дать значительный прирост производительности в играх и задачах, чувствительных к пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При апгрейде ноутбука с уже установленной памятью старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - частотой, объёмом и таймингами, чтобы избежать потенциальной нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подойдёт для обычных настольных компьютеров. Убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает апгрейд памяти, так как во многих современных ультрабуках планки могут быть распаяны на материнской плате. Модуль не является оверклокерским и ориентирован на стабильную работу в штатном режиме. Для достижения наилучшей производительности в ресурсоёмких задачах рекомендуется изначально планировать покупку комплекта из двух модулей для работы в двухканальном режиме.