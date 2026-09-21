Описание товара Память оперативная Kingston 8GB 3600MT/s DDR4 CL17 KF436C17BB2A/8 DIMM FURY Beast RGB

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдет для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции, где важна как высокая частота, так и стильный внешний вид. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной игры на высоких настройках в большинстве современных проектов в паре с еще одной такой же планкой, а также для эффективной работы в требовательных приложениях и многозадачности с множеством вкладок в браузере. Для задач, связанных с профессиональным монтажом видео или 3D-рендерингом больших сцен, рекомендуется рассматривать комплект из четырех таких модулей или модели большего объема, чтобы избежать ограничений.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому устанавливать его в ноутбук или компактную систему физически невозможно. При выборе необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти между собой несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объемом 8 ГБ с эффективной частотой 3600 МГц предлагает отличный баланс между емкостью и скоростью. Такая частота существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно на платформах AMD Ryzen, и на скорость отклика в тяжелых приложениях. В двухканальном режиме комплект из двух таких планок (16 ГБ) станет мощным фундаментом для игровой системы, обеспечивая плавный геймплей и быструю загрузку уровней.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL17, что указывает на хорошую латентность для данной частоты, обеспечивая быстрое время отклика памяти на запросы процессора. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для достижения заявленной частоты 3600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, делая процесс настройки быстрым и безопасным.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, использующими чипсеты с поддержкой DDR4. Однако важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3600 МГц требуется материнская плата среднего или высокого класса (например, на чипсетах Intel B560, Z590, Z690 или AMD B550, X570). На более простых платах или с некоторыми процессорами может потребоваться ручная настройка или работа на более низкой, штатной для платформы, частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен стильным низкопрофильным радиатором из черного алюминия, который эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Верхнюю часть планки украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с фирменным программным обеспечением материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими) для создания гармоничного светового оформления всего корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров крайне рекомендуется приобретать и устанавливать память парами для активации двухканального режима, который практически удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. При установке двух или четырех одинаковых модулей в правильные слоты (обычно помеченные одним цветом) вы получите максимальный прирост производительности в играх и приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3600 МГц и профили XMP, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2666 МГц. Низкопрофильный дизайн радиатора минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами, но при планировании апгрейда путем добавления еще одной планки старайтесь использовать идентичную модель для гарантии совместимости. Этот модуль - оптимальный выбор для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную и стильную систему на DDR4; для сугубо офисных задач можно рассмотреть более простые варианты, а для рабочих станций - комплекты большего объема.