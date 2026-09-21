Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 8GB 3200 DDR4 CL22 FL3200D4S22-8GSI (совместимо только с процом Intel)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для апгрейда ноутбука или компактного ПК, где важна надежная работа в повседневных задачах. Он станет отличным выбором для увеличения отзывчивости системы при работе с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа данный объем в 8 ГБ может оказаться недостаточным, но он эффективно решает проблему нехватки памяти в старых конфигурациях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и предыдущими поколениями ноутбучных платформ. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который существенно меньше настольных планок DIMM и предназначен именно для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых компактных материнских плат. Установить его в стандартный слот для настольного ПК физически невозможно, что важно учитывать при выборе.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для модернизации. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в более плавной многозадачности, сокращении подтормаживаний при переключении между программами и общей отзывчивости системы, особенно если ранее использовалась более медленная память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей стандартной серии. В сочетании с частотой 3200 МГц это обеспечивает сбалансированную производительность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что гарантирует энергоэффективность. Важно отметить, что данный модуль предназначен для работы на заявленной частоте при наличии совместимой платформы Intel и, как правило, не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP, работая на стандартных настройках JEDEC.

Совместимость с платформой

Особое внимание стоит обратить на совместимость: модуль оптимизирован для работы с процессорами Intel. Это означает, что для корректной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима платформа с поддержкой этого стандарта со стороны чипсета и процессора Intel (например, мобильные процессоры 10-го поколения и новее). При установке в системы на базе процессоров AMD возможна работа, но частота может быть ограничена более низкими значениями, поэтому такая конфигурация не гарантируется производителем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для SO-DIMM модулей, где основной упор сделан на компактность и надежность работы в условиях ограниченного пространства и штатного охлаждения ноутбука. Отсутствие массивного радиатора исключает любые проблемы с совместимостью по высоте внутри корпуса, что критически важно для апгрейда ноутбуков.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается одной планкой объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, необходимо установить вторую идентичную или максимально похожую по характеристикам планку в парный слот. При дальнейшем расширении объема рекомендуется использовать модули с одинаковой частотой, таймингами и, желательно, от того же производителя для минимизации рисков несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – заявленная совместимость только с процессорами Intel, что может стать критичным фактором для владельцев ноутбуков на AMD. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата или ноутбук стандарт DDR4 и частоту 3200 МГц, а также сколько свободных слотов SO-DIMM имеется. Этот модуль оптимально подойдет для целевого апгрейда ноутбука на Intel для повышения комфорта в повседневных задачах, но для сборки нового игрового ПК или рабочих станций лучше рассматривать комплекты из двух планок большим объемом и с поддержкой XMP.