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Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410

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Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 - фото 4
Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L3
30
  • Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 - фото 2
  • Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 - фото 3
  • Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 - фото 4
  • Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695105
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L2
36
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
3.9
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410

Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM: производитель нового поколения для геймеров и создателей контента

Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM, созданный на базе революционной архитектуры Meteor Lake, представляет собой мощное решение для требовательных пользователей. Он идеально подходит для сборки высокопроизводительного игрового ПК, способного выдавать высокий FPS в современных проектах, а также для задач контент-креатив, таких как рендеринг видео, 3D-моделирование и стриминг. Этот чип использует современный сокет LGA 1851, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 800 серии, и предназначен для тех, кто ищет баланс между игровой мощью и многопоточной производительностью без встроенного графического ядра.

Архитектура Meteor Lake: новый подход к производительности и эффективности

В основе Core Ultra 7 265KF лежит инновационная модульная архитектура Intel 4, которая впервые разделяет вычислительные блоки на отдельные плитки. Конфигурация включает 16 ядер (6 высокопроизводительных P-cores и 8 энергоэффективных E-cores) и 22 потока, что обеспечивает выдающуюся многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона в турбо-режиме до 5.5 ГГц на P-ядрах, что гарантирует высокую однопоточную производительность, критически важную для игр. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) достигает 24 МБ, что значительно ускоряет обработку часто используемых данных.

Контроллеры памяти и высокоскоростные интерфейсы

Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим исключительно современный стандарт DDR5 с высокими частотами, что обеспечивает максимальную пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Для подключения видеокарты и накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с PCIe 4.0, раскрывая потенциал новейших графических ускорителей и сверхбыстрых SSD. Отсутствие встроенного графического ядра (обозначение "F") делает эту модель оптимальным выбором для сборок с дискретной видеокартой.

Энергопотребление, тепловыделение и потенциал разгона

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, что характерно для высокопроизводительных моделей. При пиковых нагрузках в турбо-режиме потребление энергии может быть значительно выше, поэтому для стабильной работы потребуется эффективная система охлаждения - мощный башенный кулер или СЖО. Модель с суффиксом "K" обладает разблокированным множителем, предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность, что накладывает повышенные требования на качество материнской платы (VRM) и блока питания.

Дополнительные технологии и функции платформы

Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор Intel Core Ultra 7 265KF включает специализированные AI-ускорители (NPU), которые разгружают CPU и GPU при выполнении задач искусственного интеллекта, таких как шумоподавление в видеочатах или улучшение изображения. Поддержка технологии Intel Application Optimization (APO) позволяет динамически распределять рабочие нагрузки между ядрами для повышения эффективности. Через чипсет материнской платы обеспечивается расширенная функциональность, включая поддержку Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и множества высокоскоростных портов USB.

Ключевые аспекты совместимости и сборки

Перед покупкой важно учесть, что данный OEM-процессор поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому выбор системы охлаждения обязателен. Для его работы необходима материнская плата с сокетом LGA 1851 на чипсете Z790, B760 или H770 (с обновленным BIOS). Убедитесь, что ваш блок питания имеет достаточный запас мощности (рекомендуется от 750 Вт) и современные разъемы питания для материнской платы. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование системы и обновить микрокод BIOS до последней версии для обеспечения стабильности и поддержки всех функций.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410

Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, все хорошо работает. Доставка быстрая, упаковка конечно может быть и лучше. Но доехало все целым.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в коробке с пломбами, внутри проц был завернут в метр пупырки, замучался разматывать, на вид новый, целый, после монтажа обновлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
запаковано сомнительно но окей, в пупырку в коробке с Пломбами. Новый, Работает. ура
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Камень процессор пришел хорошо упакован. Работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Не греется. Визуально новый. Приехал надежно упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
VAGIF A.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. соответствует маркировке. пришёл быстро, работает прекрасно, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
процессор пришел новенький в блистере, все завелось. пока не разгонял
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
камень годный, новый. завелся хорошо на gigabyte z890 eagle и 8400 mhz ram. пока ничего не гнал не андервольтил вообще ничего. под водянкой poseidon elite 360 на рабочем столе 42 градуса, не знаю много это или мало. проц шустрый. в синтетике в три раза шустрее старого ryzen7 5700x3d.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L2
36
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
3.9
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM: производитель нового поколения для геймеров и создателей контента

Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM, созданный на базе революционной архитектуры Meteor Lake, представляет собой мощное решение для требовательных пользователей. Он идеально подходит для сборки высокопроизводительного игрового ПК, способного выдавать высокий FPS в современных проектах, а также для задач контент-креатив, таких как рендеринг видео, 3D-моделирование и стриминг. Этот чип использует современный сокет LGA 1851, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 800 серии, и предназначен для тех, кто ищет баланс между игровой мощью и многопоточной производительностью без встроенного графического ядра.

Архитектура Meteor Lake: новый подход к производительности и эффективности

В основе Core Ultra 7 265KF лежит инновационная модульная архитектура Intel 4, которая впервые разделяет вычислительные блоки на отдельные плитки. Конфигурация включает 16 ядер (6 высокопроизводительных P-cores и 8 энергоэффективных E-cores) и 22 потока, что обеспечивает выдающуюся многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона в турбо-режиме до 5.5 ГГц на P-ядрах, что гарантирует высокую однопоточную производительность, критически важную для игр. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) достигает 24 МБ, что значительно ускоряет обработку часто используемых данных.

Контроллеры памяти и высокоскоростные интерфейсы

Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим исключительно современный стандарт DDR5 с высокими частотами, что обеспечивает максимальную пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Для подключения видеокарты и накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с PCIe 4.0, раскрывая потенциал новейших графических ускорителей и сверхбыстрых SSD. Отсутствие встроенного графического ядра (обозначение "F") делает эту модель оптимальным выбором для сборок с дискретной видеокартой.

Энергопотребление, тепловыделение и потенциал разгона

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, что характерно для высокопроизводительных моделей. При пиковых нагрузках в турбо-режиме потребление энергии может быть значительно выше, поэтому для стабильной работы потребуется эффективная система охлаждения - мощный башенный кулер или СЖО. Модель с суффиксом "K" обладает разблокированным множителем, предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность, что накладывает повышенные требования на качество материнской платы (VRM) и блока питания.

Дополнительные технологии и функции платформы

Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор Intel Core Ultra 7 265KF включает специализированные AI-ускорители (NPU), которые разгружают CPU и GPU при выполнении задач искусственного интеллекта, таких как шумоподавление в видеочатах или улучшение изображения. Поддержка технологии Intel Application Optimization (APO) позволяет динамически распределять рабочие нагрузки между ядрами для повышения эффективности. Через чипсет материнской платы обеспечивается расширенная функциональность, включая поддержку Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и множества высокоскоростных портов USB.

Ключевые аспекты совместимости и сборки

Перед покупкой важно учесть, что данный OEM-процессор поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому выбор системы охлаждения обязателен. Для его работы необходима материнская плата с сокетом LGA 1851 на чипсете Z790, B760 или H770 (с обновленным BIOS). Убедитесь, что ваш блок питания имеет достаточный запас мощности (рекомендуется от 750 Вт) и современные разъемы питания для материнской платы. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование системы и обновить микрокод BIOS до последней версии для обеспечения стабильности и поддержки всех функций.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, все хорошо работает. Доставка быстрая, упаковка конечно может быть и лучше. Но доехало все целым.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в коробке с пломбами, внутри проц был завернут в метр пупырки, замучался разматывать, на вид новый, целый, после монтажа обновлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
запаковано сомнительно но окей, в пупырку в коробке с Пломбами. Новый, Работает. ура
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Камень процессор пришел хорошо упакован. Работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Не греется. Визуально новый. Приехал надежно упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
VAGIF A.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. соответствует маркировке. пришёл быстро, работает прекрасно, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
процессор пришел новенький в блистере, все завелось. пока не разгонял
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
камень годный, новый. завелся хорошо на gigabyte z890 eagle и 8400 mhz ram. пока ничего не гнал не андервольтил вообще ничего. под водянкой poseidon elite 360 на рабочем столе 42 градуса, не знаю много это или мало. проц шустрый. в синтетике в три раза шустрее старого ryzen7 5700x3d.


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