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Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray

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Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 6
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 7
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 8
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 9
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 10
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 11
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 12
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 6
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 7
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 8
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 9
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 10
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 11
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 12
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695099
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х8
Вес, кг.
3.41

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray

Для кого и под какие задачи

MSI Thin 15 представляет собой сбалансированное решение для тех, кто ищет производительный ноутбук без излишней массивности. Модель ориентирована на пользователей, которым важна возможность поиграть в современные игры или поработать с графикой, не жертвуя при этом мобильностью. Благодаря тонкому корпусу и умеренному весу, ноутбук хорошо подходит для учебы, работы в офисе или дома, а также для регулярных поездок.

Процессор, видеокарта и производительность

Связка из процессора Intel Core 13-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050 обеспечивает уверенную производительность как в повседневных задачах, так и в играх средней требовательности. Дискретная видеокарта с 6 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики, а также работать с фото и видео в профессиональных редакторах без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной как в играх, так и при обычной работе, что особенно заметно при прокрутке текста и в динамичных сценах. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают достаточный запас для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Быстрый SSD-накопитель PCIe объемом 512 ГБ гарантирует быструю загрузку системы и приложений. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения системы хранения при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий корпус из прочного пластика с металлическими элементами сохраняет баланс между надежностью и портативностью. Система охлаждения Cooler Boost включает несколько теплотрубок и вентиляторов, эффективно отводящих тепло от компонентов даже при длительных нагрузках. Батарея обеспечивает до 5-6 часов автономной работы в режиме веб-серфинга и офисных задач, но время работы существенно сокращается при gaming-сценариях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры для удобной работы в темноте, HD веб-камерой для видеозвонков и встроенными стереодинамиками с технологией Nahimic Audio.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что в играх система охлаждения может работать достаточно шумно, что типично для тонких игровых ноутбуков. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать расширения при установке нескольких современных игр. Рекомендуется к покупке тем, кто ищет баланс между игровыми возможностями и портативностью, но заядлым геймерам лучше присмотреться к более производительным моделям с улучшенной системой охлаждения.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Thin 15 представляет собой сбалансированное решение для тех, кто ищет производительный ноутбук без излишней массивности. Модель ориентирована на пользователей, которым важна возможность поиграть в современные игры или поработать с графикой, не жертвуя при этом мобильностью. Благодаря тонкому корпусу и умеренному весу, ноутбук хорошо подходит для учебы, работы в офисе или дома, а также для регулярных поездок.

Процессор, видеокарта и производительность

Связка из процессора Intel Core 13-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050 обеспечивает уверенную производительность как в повседневных задачах, так и в играх средней требовательности. Дискретная видеокарта с 6 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики, а также работать с фото и видео в профессиональных редакторах без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной как в играх, так и при обычной работе, что особенно заметно при прокрутке текста и в динамичных сценах. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают достаточный запас для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Быстрый SSD-накопитель PCIe объемом 512 ГБ гарантирует быструю загрузку системы и приложений. Конфигурация допускает возможность дальнейшего расширения системы хранения при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий корпус из прочного пластика с металлическими элементами сохраняет баланс между надежностью и портативностью. Система охлаждения Cooler Boost включает несколько теплотрубок и вентиляторов, эффективно отводящих тепло от компонентов даже при длительных нагрузках. Батарея обеспечивает до 5-6 часов автономной работы в режиме веб-серфинга и офисных задач, но время работы существенно сокращается при gaming-сценариях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры для удобной работы в темноте, HD веб-камерой для видеозвонков и встроенными стереодинамиками с технологией Nahimic Audio.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что в играх система охлаждения может работать достаточно шумно, что типично для тонких игровых ноутбуков. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать расширения при установке нескольких современных игр. Рекомендуется к покупке тем, кто ищет баланс между игровыми возможностями и портативностью, но заядлым геймерам лучше присмотреться к более производительным моделям с улучшенной системой охлаждения.

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Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-2650XRU (9S7-16R831-2650) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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