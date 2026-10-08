Технический фен Makita DHG181RT1J темп.150/250/350/450/550С
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Максимальная температура
550 °C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 380 руб.
В наличии
Код товара: 695037
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34 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
25.5
Длина, м
17.3
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
200
Минимальная температура
150 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Габаритные размеры), см
25.5x17.3x7.9
Страна производства
Китай
Ширина, см
7.9
Комплектация
аккумуляторный пистолет, широкое сопло с широкой щелью, широкое сопло с узкой щелью, сопло с отражателем, широкое сопло, кейс Makpac тип 2, зарядное устройство Makita DC18RC, аккумулятор Makita BL1850B, упаковка
В кейсе
да
Питание
от аккумулятора
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
550 °C
Габариты (ВxГxШ), мм
255x173x79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
2.1
Описание товара Технический фен Makita DHG181RT1J темп.150/250/350/450/550С
DHG181ZK на платформе LXT 18 В — это аккумуляторная термовоздуходувка с диапазоном температур от окружающей среды до 550 °C. Оснащен 2 уровнями движения воздуха и регулировкой температуры в 6 положениях: температура окружающей среды, 150°С, 250°С, 350°С, 450°С и 550°С. Оснащен кнопкой блокировки для непрерывного использования. Машину можно использовать в вертикальном или лежачем положении (на спине). Это оставляет вам две руки свободными для работы. Машина также оснащена защитным выключателем и защитой от перезапуска.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе
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Бренд
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
25.5
Длина, м
17.3
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
200
Минимальная температура
150 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Габаритные размеры), см
25.5x17.3x7.9
Страна производства
Китай
Ширина, см
7.9
Комплектация
аккумуляторный пистолет, широкое сопло с широкой щелью, широкое сопло с узкой щелью, сопло с отражателем, широкое сопло, кейс Makpac тип 2, зарядное устройство Makita DC18RC, аккумулятор Makita BL1850B, упаковка
Развернуть
В кейсе
да
Питание
от аккумулятора
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
550 °C
Габариты (ВxГxШ), мм
255x173x79
Страна производитель
Китай
DHG181ZK на платформе LXT 18 В — это аккумуляторная термовоздуходувка с диапазоном температур от окружающей среды до 550 °C. Оснащен 2 уровнями движения воздуха и регулировкой температуры в 6 положениях: температура окружающей среды, 150°С, 250°С, 350°С, 450°С и 550°С. Оснащен кнопкой блокировки для непрерывного использования. Машину можно использовать в вертикальном или лежачем положении (на спине). Это оставляет вам две руки свободными для работы. Машина также оснащена защитным выключателем и защитой от перезапуска.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе
Технический фен Makita DHG181RT1J темп.150/250/350/450/550С - стоимость товара 34380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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