Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 694993
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
L7Q
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
RED MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
ORANGE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ)
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) 1980-е годы еще никогда не были так близки благодаря этим солнцезащитным очкам от Polaroid. Они были вдохновлены архивами бренда, но бренд придал им современный оттенок. Рамка из нержавеющей стали удерживает моно-линзу, а носовые упоры из поликарбоната обеспечивают ощутимый комфорт. Напечатанный логотип украшает заушники, а наконечники украшены радугой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
L7Q
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
RED MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
ORANGE
Страна производитель
Китай
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) 1980-е годы еще никогда не были так близки благодаря этим солнцезащитным очкам от Polaroid. Они были вдохновлены архивами бренда, но бренд придал им современный оттенок. Рамка из нержавеющей стали удерживает моно-линзу, а носовые упоры из поликарбоната обеспечивают ощутимый комфорт. Напечатанный логотип украшает заушники, а наконечники украшены радугой.
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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