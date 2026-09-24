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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z)

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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z)
5 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Frame Color Code
1ED
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
99 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
01 мм
Цвет линз
GREYGREEN MIRROR POLARIZED
Цвет оправы
GREEN
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z)

Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Frame Color Code
1ED
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
99 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
01 мм
Цвет линз
GREYGREEN MIRROR POLARIZED
Цвет оправы
GREEN
Страна производитель
Китай
Описание
Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED995Z) - купить по цене 5170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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