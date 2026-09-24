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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC)

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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 1
Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 2
Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 3
Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 4
Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 4
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC)
5 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
KB7
Материал
пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер линз
56 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC)

Polaroid Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
KB7
Материал
пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер линз
56 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Polaroid Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4166/S/X Grey (206779KB756UC) - данный товар вы можете купить по цене 5170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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