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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)

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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)
3 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
Ivory
Материал
металл
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
Слоновая кость
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)

Женские солнцезащитные очки Polaroid — стильный аксессуар для создания выразительного образа. Модель сочетает узнаваемый бренд и универсальное назначение, легко дополняя повседневные и летние комплекты.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
Ivory
Материал
металл
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
Слоновая кость
Страна производитель
Китай
Описание
Женские солнцезащитные очки Polaroid — стильный аксессуар для создания выразительного образа. Модель сочетает узнаваемый бренд и универсальное назначение, легко дополняя повседневные и летние комплекты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6188/S Ivory (205329SZJ55AI) - стоимость товара 3710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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