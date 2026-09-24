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Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)

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Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693666
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GRADIENT BROWN
Цвет оправы
DEMI BROWN
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)

Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)




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Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GRADIENT BROWN
Цвет оправы
DEMI BROWN
Страна производитель
Италия
Описание
Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848) - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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