Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 693635
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)
CALANDO Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
CALANDO Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899)
Солнцезащитные очки женские Calando AT8575 C1 Shining Black/Smoke (2000000040899) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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