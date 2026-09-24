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Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165)

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Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165)
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165)

Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) Дизайнеры компании Safilo Group в течение многих лет наблюдали за развитием модных тенденций в сфере солнцезащитных очков и пришли к выводу, что наибольшим спросом среди современных модников будут пользоваться оправы в ретро стиле. Так появилась коллекция Calando, отсылающая к итальянскому колориту середины прошлого века. Кроме того, дизайнеры компании вдохновлялись и более ранними образцами очковой моды, так что в каталоге бренда можно найти модели с миниатюрными стеклами, которые больше похожи на произведения мастеров XVII-XVIII веков. Если вы ищете действительно неординарные солнцезащитные очки, которые не только подчеркнут вашу уникальную индивидуальность, но и помогут заявить о себе миру, обратитесь бренду Calando.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165)




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Характеристики
Бренд
CALANDO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Италия
Описание
Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) Дизайнеры компании Safilo Group в течение многих лет наблюдали за развитием модных тенденций в сфере солнцезащитных очков и пришли к выводу, что наибольшим спросом среди современных модников будут пользоваться оправы в ретро стиле. Так появилась коллекция Calando, отсылающая к итальянскому колориту середины прошлого века. Кроме того, дизайнеры компании вдохновлялись и более ранними образцами очковой моды, так что в каталоге бренда можно найти модели с миниатюрными стеклами, которые больше похожи на произведения мастеров XVII-XVIII веков. Если вы ищете действительно неординарные солнцезащитные очки, которые не только подчеркнут вашу уникальную индивидуальность, но и помогут заявить о себе миру, обратитесь бренду Calando.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Calando AT8495 C2 DEMI Brown/G15 (2000000040165) - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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