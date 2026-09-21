Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 пластик, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693431
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
91х69х26
Вес, кг.
15.74
Описание товара Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 пластик, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное
Эргономичное кресло SU-B-10/подл.130/осн.003 – базовая модель с высокой спинкой линейки офисных кресел серии «SU», сочетающая в себе необходимые настройки, эргономичную форму, соответствующую анатомической форме человека, современный дизайн и максимальный комфорт по доступной цене.
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Эргономичное кресло SU-B-10/подл.130/осн.003 – базовая модель с высокой спинкой линейки офисных кресел серии «SU», сочетающая в себе необходимые настройки, эргономичную форму, соответствующую анатомической форме человека, современный дизайн и максимальный комфорт по доступной цене.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 пластик, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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