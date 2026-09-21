Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х32 см, регулируемые высота и угол наклона, черная, 531489
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Характеристики
Тип товара
Подставка для ног
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693416
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х32х8
Вес, кг.
1.77
Описание товара Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х32 см, регулируемые высота и угол наклона, черная, 531489
Офисная подставка для ног BRAUBERG 531489 снижает нагрузку на ноги при длительной работе в офисе. Простая регулировка обеспечивает максимальный комфорт в работе.
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Офисная подставка для ног BRAUBERG 531489 снижает нагрузку на ноги при длительной работе в офисе. Простая регулировка обеспечивает максимальный комфорт в работе.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х32 см, регулируемые высота и угол наклона, черная, 531489 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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