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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 купить с доставкой в Москве
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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495

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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 1
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 2
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 3
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 4
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 5
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 6
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 7
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 8
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка для ног
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 1
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 2
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 3
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 4
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 5
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 6
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 7
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 8
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693381
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Характеристики

Бренд
Brauberg
Тип товара
Подставка для ног
Размеры в упаковке, см
45х33х9
Вес, кг.
1.86

Описание товара Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495

Подставка BRAUBERG позволяет снизить нагрузку на мышцы ног, возникающую при длительной работе сидя.

Отзывы о товаре Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495




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Характеристики
Бренд
Brauberg
Тип товара
Подставка для ног
Описание
Подставка BRAUBERG позволяет снизить нагрузку на мышцы ног, возникающую при длительной работе сидя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для ног BRAUBERG офисная, 45х33 см, регулируемый угол наклона, рифленая, черная, 531495 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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