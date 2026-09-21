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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 купить с доставкой в Москве
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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488

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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 1
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 2
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 3
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 4
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 5
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 6
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 7
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 8
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 9
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 10
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 1
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 2
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 3
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 4
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 5
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 6
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 7
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 8
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 9
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 10
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693357
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Характеристики

Бренд
Brauberg
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
45х31х5
Вес, кг.
1.19

Описание товара Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488

Офисная подставка для ног BRAUBERG 531488 позволяет в течение длительного времени работать сидя без напряжения мышц ног.

Отзывы о товаре Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488




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Характеристики
Бренд
Brauberg
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Офисная подставка для ног BRAUBERG 531488 позволяет в течение длительного времени работать сидя без напряжения мышц ног.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для ног BRAUBERG офисная, 43,5х33 см, регулируемый угол наклона, черная, 531488 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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