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Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143 купить с доставкой в Москве
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Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143

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Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Продувочный пистолет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
600 руб.  790 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143
600 руб. -24%
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Продувочный пистолет
Диаметр, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х2
Вес, г.
990

Описание товара Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143

Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143 пригодится в автосервисах и автомастерских. Оснащен шлангом и регулятором давления. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям. Удобная рукоять обеспечивает надежный хват. С помощью петли инструмент можно подвесить на крючок - для удобства хранения.



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Отзывы о товаре Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Продувочный пистолет
Диаметр, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание
Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143 пригодится в автосервисах и автомастерских. Оснащен шлангом и регулятором давления. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям. Удобная рукоять обеспечивает надежный хват. С помощью петли инструмент можно подвесить на крючок - для удобства хранения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Продувочный пистолет с набором аксессуаров Русский Мастер PAS-5 РМ-91143 - этот товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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