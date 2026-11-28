Пылесос беспроводной Polaris PVCS 4010 FusionPRO, серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Polaris PVCS 4010 FusionPRO, серый
Беспроводной вертикальный пылесос с мягким паркетным роликом и 4 дополнительными насадками поможет быстро навести порядок в доме. При помощи сгибающейся трубы он легко достанет до самых труднодоступных мест, а LED подсветка на щетке поможет обнаружить загрязнения в них. Моющая насадка позволит освежить полы после сухой уборки или же убрать локальные загрязнения на полу в прихожей или на кухне. Мощный инвенторный мотор 450 Вт обеспечит непрерывную работу прибора до 65 минут, у прибора имеется 3 режима работы для разных напольных покрытий. Пылесос легко превращается в компактный ручной, а с помощью дополнительных насадок можно легко навести порядок на полках или в автомобиле, а также очистить мягкую мебель.
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