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Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс купить с доставкой в Москве
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Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс

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Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс - фото 1
Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс - фото 1
  • Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693196
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
74х61х33
Вес, кг.
18.5

Описание товара Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс

Мойка Franke SIRIUS SID 610-40 произведена из инновационного материла. Мойки из запатентованного материала Franke Tectonite® производятся на заводе Franke в Голландии методом литья под давлением, при высокой температуре. Материал Franke Tectonite® - продукт высоких технологий сочетание современных исходных материалов и запатентованной технологии позволило создать экологически чистые кухонные мойки с превосходными эксплуатационными характеристиками по доступной цене. Основа мойки SMC (Sheet Moulding Compound) - материал из стекловолокна и полиэстерных смол обеспечивает мойке ударопрочность.

Отзывы о товаре Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Мойка Franke SIRIUS SID 610-40 произведена из инновационного материла. Мойки из запатентованного материала Franke Tectonite® производятся на заводе Franke в Голландии методом литья под давлением, при высокой температуре. Материал Franke Tectonite® - продукт высоких технологий сочетание современных исходных материалов и запатентованной технологии позволило создать экологически чистые кухонные мойки с превосходными эксплуатационными характеристиками по доступной цене. Основа мойки SMC (Sheet Moulding Compound) - материал из стекловолокна и полиэстерных смол обеспечивает мойке ударопрочность.
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Доставка
Отзывы


Мойка Franke 114.0489.202/ Good, Тектонайт, Мойка SID 610-40, оникс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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