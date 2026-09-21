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Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver

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Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 1
Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 2
Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 3
Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 4
Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 5
Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693109
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Pentium
Модель процессора
N6000
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver

Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Pentium
Модель процессора
N6000
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire AL15-31P-P8HX (NX.KZ7ER.001) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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