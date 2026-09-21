Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver
Для кого и под какие задачи
Acer Swift 3 относится к категории тонких и легких ультрабуков, ориентированных на мобильных пользователей, студентов и офисных работников. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 5500U ноутбук эффективно справляется с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом, просмотром медиаконтента и легкой графикой. Компактные размеры и продуманная эргономика делают его отличным выбором для тех, кто часто работает в кафе, библиотеке или в поездках.
Процессор, видеокарта и производительность
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в многозадачном режиме. Встроенная графика Radeon Graphics позволяет комфортно работать с фото в любительском режиме и запускать нетребовательные игры. Связка достаточно энергоэффективна, что важно для длительной автономной работы, и способна поддерживать стабильную производительность без значительного нагрева.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов и веб-контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X достаточны для комфортной работы в большинстве повседневных задач и множества открытых вкладок браузера. Скоростной SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус серебристого цвета выглядит стильно и обеспечивает хорошую защиту внутренних компонентов. При весе около 1.2 кг и толщине менее 16 мм ноутбук легко помещается в сумку или рюкзак. Система охлаждения оптимизирована для повседневных нагрузок и работает достаточно тихо. Батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы при обычном использовании, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами, включая USB Type-C, USB 3.2, HDMI и аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца повышает безопасность устройства. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что оперативная память припаяна к материнской плате, что исключает возможность будущего апгрейда. Встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для тех, кто работает с профессиональной графикой или занимается геймингом, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Однако для целевой аудитории - студентов, офисных работников и частых путешественников - Swift 3 предлагает отличный баланс производительности, мобильности и автономности.
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Для кого и под какие задачи
Acer Swift 3 относится к категории тонких и легких ультрабуков, ориентированных на мобильных пользователей, студентов и офисных работников. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 5500U ноутбук эффективно справляется с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом, просмотром медиаконтента и легкой графикой. Компактные размеры и продуманная эргономика делают его отличным выбором для тех, кто часто работает в кафе, библиотеке или в поездках.
Процессор, видеокарта и производительность
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в многозадачном режиме. Встроенная графика Radeon Graphics позволяет комфортно работать с фото в любительском режиме и запускать нетребовательные игры. Связка достаточно энергоэффективна, что важно для длительной автономной работы, и способна поддерживать стабильную производительность без значительного нагрева.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов и веб-контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X достаточны для комфортной работы в большинстве повседневных задач и множества открытых вкладок браузера. Скоростной SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус серебристого цвета выглядит стильно и обеспечивает хорошую защиту внутренних компонентов. При весе около 1.2 кг и толщине менее 16 мм ноутбук легко помещается в сумку или рюкзак. Система охлаждения оптимизирована для повседневных нагрузок и работает достаточно тихо. Батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы при обычном использовании, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами, включая USB Type-C, USB 3.2, HDMI и аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца повышает безопасность устройства. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что оперативная память припаяна к материнской плате, что исключает возможность будущего апгрейда. Встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для тех, кто работает с профессиональной графикой или занимается геймингом, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Однако для целевой аудитории - студентов, офисных работников и частых путешественников - Swift 3 предлагает отличный баланс производительности, мобильности и автономности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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