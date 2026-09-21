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Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver

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Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 1
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 2
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 3
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 4
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 5
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 6
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 7
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 8
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 9
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Swift 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 8
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 9
  • Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693081
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Swift 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver

Для кого и под какие задачи

Acer Swift 3 относится к категории тонких и легких ультрабуков, ориентированных на мобильных пользователей, студентов и офисных работников. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 5500U ноутбук эффективно справляется с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом, просмотром медиаконтента и легкой графикой. Компактные размеры и продуманная эргономика делают его отличным выбором для тех, кто часто работает в кафе, библиотеке или в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в многозадачном режиме. Встроенная графика Radeon Graphics позволяет комфортно работать с фото в любительском режиме и запускать нетребовательные игры. Связка достаточно энергоэффективна, что важно для длительной автономной работы, и способна поддерживать стабильную производительность без значительного нагрева.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов и веб-контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X достаточны для комфортной работы в большинстве повседневных задач и множества открытых вкладок браузера. Скоростной SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус серебристого цвета выглядит стильно и обеспечивает хорошую защиту внутренних компонентов. При весе около 1.2 кг и толщине менее 16 мм ноутбук легко помещается в сумку или рюкзак. Система охлаждения оптимизирована для повседневных нагрузок и работает достаточно тихо. Батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы при обычном использовании, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами, включая USB Type-C, USB 3.2, HDMI и аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца повышает безопасность устройства. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что оперативная память припаяна к материнской плате, что исключает возможность будущего апгрейда. Встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для тех, кто работает с профессиональной графикой или занимается геймингом, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Однако для целевой аудитории - студентов, офисных работников и частых путешественников - Swift 3 предлагает отличный баланс производительности, мобильности и автономности.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43 (NX.AB1ER.011) Silver




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Swift 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Swift 3 относится к категории тонких и легких ультрабуков, ориентированных на мобильных пользователей, студентов и офисных работников. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 5500U ноутбук эффективно справляется с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, веб-серфингом, просмотром медиаконтента и легкой графикой. Компактные размеры и продуманная эргономика делают его отличным выбором для тех, кто часто работает в кафе, библиотеке или в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в многозадачном режиме. Встроенная графика Radeon Graphics позволяет комфортно работать с фото в любительском режиме и запускать нетребовательные игры. Связка достаточно энергоэффективна, что важно для длительной автономной работы, и способна поддерживать стабильную производительность без значительного нагрева.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов и веб-контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X достаточны для комфортной работы в большинстве повседневных задач и множества открытых вкладок браузера. Скоростной SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус серебристого цвета выглядит стильно и обеспечивает хорошую защиту внутренних компонентов. При весе около 1.2 кг и толщине менее 16 мм ноутбук легко помещается в сумку или рюкзак. Система охлаждения оптимизирована для повседневных нагрузок и работает достаточно тихо. Батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы при обычном использовании, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами, включая USB Type-C, USB 3.2, HDMI и аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца повышает безопасность устройства. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что оперативная память припаяна к материнской плате, что исключает возможность будущего апгрейда. Встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для тех, кто работает с профессиональной графикой или занимается геймингом, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Однако для целевой аудитории - студентов, офисных работников и частых путешественников - Swift 3 предлагает отличный баланс производительности, мобильности и автономности.

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Отзывы


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